Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Unterstützern der PKK Von dpa | 21.06.2023, 13:12 Uhr

Mit Durchsuchungen in Duisburg, im Kreis Wesel und im Kreis Borken sind Ermittler am Mittwochmorgen gegen zwei mutmaßliche Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgegangen. Hintergrund sei ein Verfahren wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Duisburg mit. Die Männer im Alter von 49 und 58 Jahren seien unter anderem verdächtig, Geld für die PKK beschafft zu haben. Die PKK gilt auch in Europa als Terrororganisation.