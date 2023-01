Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberbergischer Kreis Durchsuchung nach Brandstiftung: Feuerwerk entdeckt Von dpa | 19.01.2023, 15:33 Uhr

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Zuge von Ermittlungen wegen Brandstiftung hat die Polizei illegale Feuerwerkskörper in großen Mengen entdeckt. Im oberbergischen Wipperfürth untersuchten die Beamten die Wohnung eines 20-Jährigen, weil dieser im Verdacht stehe, einen Transporter in Brand gesetzt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei der Aktion sei man dann auf nicht frei verkäufliche Böller gestoßen, für deren Erwerb eine besondere Erlaubnis erforderlich sei. Zudem habe der Mann auch Feuerwerk ohne die erforderliche CE-Kennung sowie selbst gebaute Böller in seiner Wohnung gelagert.