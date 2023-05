Tayyip Erdoğan Foto: Ali Unal/AP up-down up-down Wahlen Duisburg: Zahlreiche Menschen feiern Erdoğans Wahlsieg Von dpa | 29.05.2023, 08:16 Uhr

Zahlreiche Menschen haben am Sonntagabend in Duisburg den Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei der Präsidentenwahl gefeiert. In der Stadt seien mehrere Autokorsos unterwegs gewesen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Demnach versammelten sich zunächst mehrere Hundert fahnenschwenkende Menschen in Höhe des Amtsgerichts Hamborn. Der Verkehr sei zum Erliegen gekommen. Die Polizei habe Stellen abgesperrt und den Verkehr abgeleitet.