Brauchtum Düsseldorfer Karnevalisten reißen Mottowagen ab Von dpa | 21.02.2023, 14:40 Uhr

Mit dem Hammer in der Hand zerlöchert Wagenbauer Jacques Tilly das Gesicht von Bundeskanzler Olaf Scholz, „Krötenminister“ Robert Habeck versinkt in Müllbergen: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben am Dienstag an ihrer Tradition festgehalten und die Mottowagen vom Rosenmontag in einem Pappmaché-Massaker zerstört. „Das ist immer ein Festtag“, sagte Tilly (59).