Luftverkehr
Während Osterferien Düsseldorfer Airport rechnet mit 900.000 Fluggästen Von dpa | 28.03.2023, 13:37 Uhr

Der Flughafen Düsseldorf rechnet in der Osterferienzeit mit rund 6500 Starts und Landungen sowie insgesamt etwa 900.000 Fluggästen. Das sind knapp 15 Prozent mehr Passagiere als in den Osterferien 2022, wie Nordrhein-Westfalens größter Flughafen am Dienstag mitteilte. Der Airport kündigte „spürbare Verbesserungen“ bei den Abläufen an. Mehr als 30 Maßnahmen sollen unter anderem für kürzere Wartezeiten sorgen.