Hotel Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Beherbergungssteuer Düsseldorf kassiert ab 2024 drei Euro pro Nacht Von dpa | 15.06.2023, 20:00 Uhr

Die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf verlangt vom nächsten Jahr an von ihren Besuchern pro Nacht drei Euro Beherbergungssteuer. Das hat der Rat am Donnerstag beschlossen. Die neue Steuer gilt sowohl für Geschäftsleute als auch für Touristen, sie muss in allen Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Gasthöfen, Privatwohnungen, Campingplätzen, Schiffen oder anderen Unterbringungsmöglichkeiten gezahlt werden, wie die Stadt am Abend mitteilte. Kinder und Jugendliche unter 18 sind ausgenommen.