Wetter Drohende Unwetter erreichen am Mittag den Westen von NRW Von dpa | 20.05.2022, 11:52 Uhr

Die Menschen im Südwesten und Westen Nordrhein-Westfalens müssen am Freitag als erste im Land mit schweren Gewittern und Sturmböen rechnen. „Wir erwarten, dass es mittags an der Grenze losgeht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Essen. In einer Vorabinformation wies der DWD am Freitagmorgen auf teils extreme Gewitter mit schweren Sturm- und Orkanböen, Starkregen und Hagel hin.