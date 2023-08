Verband Drohen Tausende Gastro-Schließungen durch Steuereffekt? Von dpa | 15.08.2023, 13:37 Uhr | Update vor 7 Min. Gastronomie Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Branchenverband Dehoga fürchtet bei der Rückkehr zu einer höheren Mehrwertsteuer Tausende Schließungen und drastische Preiserhöhungen in der Gastronomie Nordrhein-Westfalens. Wenn der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen Ende 2023 auslaufe und danach wieder 19 Prozent anfielen, sei in NRW mit etwa 2000 bis 2500 Betriebsschließungen im nächsten Jahr zu rechnen, sagte Dehoga NRW-Chef Patrick Rothkopf am Dienstag in Düsseldorf.