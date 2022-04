dm-Logo FOTO: Uli Deck Rückruf Drogeriekette dm ruft Haarfärbemittel zurück Von dpa | 13.04.2022, 09:46 Uhr | Update vor 57 Min.

Die Drogeriemarktkette dm hat ein Haarfärbemittel zurückgerufen. Bei den betroffenen Packungen könne nicht ausgeschlossen werden, dass es beim Mischen der einzelnen Komponenten bei nicht sofortiger Anwendung zu einem Druckaufbau in der Flasche komme, teilte das Unternehmen in Karlsruhe am Dienstag mit.