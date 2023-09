Ermittlungen Drogenversteck auf Spielplatz: 32-Jähriger festgenommen Von dpa | 17.09.2023, 15:12 Uhr | Update vor 30 Min. Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Polizisten haben auf einem Spielplatz in Dortmund ein Drogenversteck entdeckt und einen 32-Jährigen festgenommen. Der Mann soll in einem Gebüsch auf dem Spielplatz mehrere Verkaufseinheiten Kokain versteckt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.