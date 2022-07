ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Festnahmen Drogentransport mit 43 Kilogramm Marihuana abgefangen Von dpa | 20.07.2022, 16:26 Uhr

Drogenfahnder haben einen Transport von 43 Kilogramm Marihuana aus Spanien nach Deutschland abgefangen. Der Zugriff auf das wohl speziell umgebaute Transportfahrzeug sei Mitte Mai in Luxemburg durch dortige Spezialkräfte erfolgte, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch mit. Zwei in Luxemburg dabei festgenommene Beschuldigte seien bereits nach Deutschland überstellt worden. Die Überstellung des dritten Beschuldigten, der in Luxemburg in Untersuchungshaft sitze, werde demnächst erwartet.