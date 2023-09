Drogen Razzia in drei Bundesländern: 400 Beamte im Einsatz Von dpa | 26.09.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std. Drogenrazzia in Velbert Foto: Markus Gayk/TNN/dpa up-down up-down

Bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein sind rund 400 Polizisten gegen den organisierten Handel mit Kokain und Marihuana vorgegangen. Bei der Aktion mit Schwerpunkt in Velbert südlich von Essen wurden am Dienstagmorgen 29 Objekte durchsucht und neun Haftbefehle gegen Verdächtige vollstreckt, hieß es am Dienstag aus Sicherheitskreisen.