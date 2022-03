Handschellen FOTO: David Inderlied Drogenkriminalität Drogenrazzia: Haftbefehle und Kriminalbeamter unter Verdacht Von dpa | 17.03.2022, 17:42 Uhr | Update vor 12 Min.

Einen Tag nach einer Razzia im Drogenmilieu mit mehreren Hundert Polizeibeamten sitzen fünf mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Mönchengladbach mit. Auch ein 60-jähriger Kriminalbeamter der Kreispolizeibehörde Viersen geriet ins Visier der Ermittler. Gegen ihn bestehe der Verdacht, dass er sich strafbar gemacht habe, erklärte die Polizei. Arbeitsplatz und Wohnung des Mannes seien durchsucht worden, er sei derzeit suspendiert.