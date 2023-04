Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Aachen Drogenprozess gegen Ex-Reality-Darsteller: 14 Jahre Haft Von dpa | 20.04.2023, 18:43 Uhr

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf einer Drogenbande vor dem Landgericht Aachen hat die Anklage eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren beantragt. In dem Ende August 2022 begonnenen Verfahren geht es um den Schmuggel von 1,4 Tonnen Kokain, die in Luxusautos durch halb Europa transportiert worden sein sollen. Der Vorwurf lautet bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.