Von dpa | 28.10.2022, 14:04 Uhr

Vor dem Landgericht Aachen hat am Freitag ein weiterer Mammutprozess gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern begonnen. Die fünf Angeklagten sollen in Berlin wie Großhändler mit Hunderten Kilo Crystal Meth und Ecstasy gedealt haben. Sie sollen auch geplant haben, Drogen nach Vietnam zu verkaufen. Für den Prozess sind mehr als 30 Verhandlungstage geplant. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen.