Kleve Drogenfund auf der A3: 520 Gramm Kokain sichergestellt Von dpa | 17.04.2023, 07:37 Uhr

Bei einer Kontrolle auf der A3 hat die Bundespolizei 520 Gramm Kokain entdeckt. Zwei Männer im Alter von 42 und 49 Jahren wurden festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten hatten die mutmaßlichen Täter am vergangenen Mittwoch auf einem Rastplatz nahe Rees (Kreis Kleve) kontrolliert. Sie waren Polizeiangaben zufolge zuvor in den Niederlanden und wirkten bei der Kontrolle nervös.