Köln Drogen-Razzia in Kölner Stadtteil Kalk Von dpa | 27.07.2022, 22:30 Uhr

Bei einer Drogen-Razzia im Kölner Stadtteil Kalk sind am Mittwochabend mehrere Objekte durchsucht worden. Zusammen mit dem Zoll sowie dem Ordnungsamt und dem Ausländeramt der Stadt seien Durchsuchungsbeschlüsse zur Rauschgiftkriminalität vollzogen worden, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Die Maßnahmen etwa an der Mülheimer Straße seien noch nicht abgeschlossen. Über die Ergebnisse werde die Polizei am Donnerstag informieren.