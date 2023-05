Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Drogen in Sportschuhen: Zoll beschlagnahmt Rauschgift Von dpa | 31.05.2023, 16:06 Uhr

Die Drogen waren als Kaffeepulver getarnt oder steckten in Sportschuhen und Spielzeugfiguren: Der Zoll am Kölner Flughafen hat kiloweise Rauschgift im Verkaufswert von mehr als 340.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, fanden sie die Drogen in Paketsendungen am vergangenen Pfingstwochenende.