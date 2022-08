ARCHIV - Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Mönchengladbach Drogen auf Bestellung: U-Haft für drei mutmaßliche Dealer Von dpa | 03.08.2022, 17:28 Uhr

Drogen aller Art auf Bestellung und Lieferung per Paket: Nach monatelanger Arbeit hat die Polizei in Mönchengladbach eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler ermittelt. Die fünf Männer im Alter zwischen 17 und 37 Jahren sollen über soziale Medien ein schwunghaftes Geschäft mit dem Internethandel von Betäubungsmitteln aufgezogen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.