Stahl Dritte Runde im Tarifstreit Stahlindustrie Nordwest begonnen Von dpa | 10.06.2022, 17:49 Uhr

Im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie haben am Freitag Arbeitgeber und IG Metall ihre Verhandlungen in dritter Runde fortgesetzt. Vertreter der Tarifparteien trafen sich am Nachmittag in einem Düsseldorfer Hotel. Ob eine Einigung erzielt werden könnte, war am späten Nachmittag zunächst nicht abzusehen. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Tagen ihre Forderungen mit zahlreichen Warnstreiks untermauert. Laut IG Metall haben sich seit dem 1. Juni im Tarifgebiet rund 16.000 Beschäftigte in 50 Betrieben an Warnstreiks beteiligt.