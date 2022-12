Ministerpräsidentin Dreyer Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down Nachfrage Dreyer will mehr Tempo bei Transportwegen für Wasserstoff Von dpa | 16.12.2022, 06:43 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich dafür ausgesprochen, die Planung von Transportleitungen für Wasserstoff zu beschleunigen. „Es ist essenziell, dass wir die Dinge mit Geschwindigkeit vorantreiben“, sagte die SPD-Regierungschefin der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen in allen diesen Projekten so schnell werden wie bei den LNG-Terminals an der Nordseeküste.“ Bereits an diesem Samstag wird in Wilhelmshaven ein Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) Betrieb genommen.