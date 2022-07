ARCHIV - Sänger Jürgen Drews und seine Frau Ramona. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Seeger up-down up-down Ehefrau Drews: „Hat sich in den letzten Jahren schon verändert“ Von dpa | 11.07.2022, 15:23 Uhr

Ramona Drews, Ehefrau des vor seinem Karriereende stehenden Schlagersängers Jürgen Drews (77), hat in den vergangenen Jahren Veränderungen an ihrem Mann festgestellt. „Jürgen hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Er ist viel ruhiger geworden, was mir sehr gut gefällt“, sagte sie der „Bild“. Er sei immer unterwegs gewesen und habe stets hundert Prozent gegeben. „Er führte quasi ein Leben auf der Überholspur“, berichtete Ramona Drews. „Jetzt ist alles völlig entspannt. Diese Entschleunigung tut ihm sehr gut.“