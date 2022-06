ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Krefeld Dreister Dieb beklaut Rollstuhlfahrer in Aufzug Von dpa | 08.06.2022, 12:29 Uhr

Ein besonders dreister Dieb ist einem wehrlosen Rollstuhlfahrer in Krefeld in einen Aufzug gefolgt und hat ihn bestohlen. In der Kabine habe der Langfinger die Geldbörse des Rollstuhlfahrers einfach aus dessen Bauchtasche gezogen und das Bargeld daraus gestohlen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Nach dem Mann wird nun gesucht.