Kriminalität Dreijährige im Kanal versenkt: Polizei sucht Bollerwagen Von dpa | 18.10.2023, 17:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Fall eines getöteten und in einem Kanal versenkten dreijährigen Mädchens am Niederrhein sucht die Polizei nun mit Fotos nach Hinweisen zu einem faltbaren Bollerwagen. Man gehe davon aus, dass die Leiche des Mädchens in dem Wagen zum Rhein-Herne-Kanal transportiert worden sei, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Die Wände des Wagens bestünden aus schwarzem Stoff, an der Längsseiten sei die Silhouette eines Bären abgebildet.