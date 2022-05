Der Bürgermeister von Paderborn, Michael Dreier (l), spricht. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Unwetter Dreier: Massive Zerstörungen quer durch die Stadt Von dpa | 21.05.2022, 12:17 Uhr

Der Tornado hat in Paderborn nach Schilderung von Bürgermeister Michael Dreier (CDU) mit enormer Kraft in mehreren Stadtteilen massive Zerstörungen angerichtet. Der Tornado verursachte nach Angaben der Behörden am Freitag in einem Korridor von West nach Ost, der ungefähr 300 Meter breit ist und sich über fünf Kilometer Länge mitten durch die Stadt zieht, erhebliche Zerstörungen.