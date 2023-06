Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer Foto: Julian Rettig/dpa up-down up-down Razzia Drei weitere mutmaßliche IS-Unterstützer in U-Haft Von dpa | 01.06.2023, 17:56 Uhr

Drei weitere mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind nach einer Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk in Untersuchungshaft gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag.