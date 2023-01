Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß Von dpa | 04.01.2023, 22:51 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Lippe sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war zwischen Blomberg und Steinheim eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 59-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.