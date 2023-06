Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Drei Unfälle mit neun Fahrzeugen auf der A3: Leichtverletzte Von dpa | 17.06.2023, 17:46 Uhr

Auf der Autobahn 3 in Richtung Oberhausen hat es am Samstag innerhalb kürzester Zeit drei Unfälle mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die Auffahrunfälle ereigneten sich am frühen Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld, wie die Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.