Polizei FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Drei Pferde unterwegs auf der Bundesstraße Von dpa | 24.08.2022, 15:39 Uhr

Polizisten in Mönchengladbach mussten sich als Pferdeflüsterer beweisen: Ein Passant hatte am Mittwochmorgen in der Stadt drei offensichtlich ausgerissene Rösser auf einer Bundesstraße entdeckt und die Polizei informiert. ...