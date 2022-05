ARCHIV - Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) steht vor einem Wohnhaus in Düsseldorf. Foto: Sophie Brössler/dpa/Archivbild FOTO: Sophie Brössler Düsseldorf Drei Ordnungshüter bei Altstadt-Tumult verletzt Von dpa | 16.05.2022, 17:37 Uhr

Drei Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsamtes sind bei einem Tumult in der Altstadt verletzt worden. Beim Versuch, einen handfesten Streit zu beenden, hätten sich bis zu 70 Umstehende zusammengerottet und die Einsatzkräfte bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Polizeipräsident Norbert Wesseler verurteilten die Gewalt. Der Vorfall war am Samstag.