Drei Monate nach Räumung: Lützerath-Aktivist vor Gericht Von dpa | 19.04.2023, 00:48 Uhr

Drei Monate nach der von tagelangen Protesten begleiteten Räumung des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler beginnt am Amtsgericht Mönchengladbach am Mittwoch (9.00 Uhr) ein Prozess gegen einen Aktivisten. Der 23-Jährige soll aus einer Personengruppe von mindestens 50 Menschen heraus einen Pflasterstein auf einen Polizeibeamten geworfen und diesen am Bauch getroffen haben.