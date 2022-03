Blaulicht FOTO: David Inderlied Nordrhein-westfalen Drei Menschen niedergestochen: 17-Jähriger in Haft Von dpa | 02.03.2022, 17:39 Uhr | Update vor 21 Min.

Nach teils lebensgefährlichen Stichen gegen drei junge Männer in der Düsseldorfer Altstadt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Er wurde am Mittwochnachmittag von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Jugendlichen wird wegen versuchten Totschlag ermittelt.