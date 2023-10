Notfälle Drei Menschen bei Küchenbrand in Düsseldorf verletzt Von dpa | 08.10.2023, 10:26 Uhr | Update vor 9 Min. Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Drei Männer sind bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf verletzt worden. Zwei von ihnen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser geflogen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Der dritte Beteiligte sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.