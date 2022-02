Karneval - Düsseldorf FOTO: David Young Nordrhein-westfalen Drei Männer an Karneval niedergestochen: Fahndung Von dpa | 28.02.2022, 13:51 Uhr | Update vor 22 Min.

Drei junge Männer sind von einem noch unbekannten Täter am Karnevalssonntag in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Ein Opfer (17) schwebte am Montag weiterhin in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Mordkommission ermittelt.