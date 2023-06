Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Drei Badende im Rhein von Sog erfasst: 22-Jähriger treibt ab Von dpa | 25.06.2023, 13:29 Uhr

Ein junger Mann ist am Samstagabend beim Baden im Rhein bei Düsseldorf abgetrieben worden. Nach ihm wurde zunächst erfolglos gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 22-Jährige aus Wuppertal hatte demnach mit zwei Freunden in einer Buhne in Düsseldorf-Himmelgeist gebadet, als ein Sog die drei Männer erfasste und mitriss.