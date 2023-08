Verkehr Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr kippt in Leverkusen um Von dpa | 14.08.2023, 22:50 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Ein Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr ist in Leverkusen verunglückt und dabei in einer Böschung umgekippt. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Fahrer an einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß und in die Böschung fuhr. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Bergung des umgestürzten Drehleiter-Fahrzeuges dauerte am Abend an - vermutlich müssten erst einige Bäume gefällt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Unfallursache war unklar. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war das Feuerwehr-Fahrzeug dienstlich, aber ohne Blaulicht unterwegs.