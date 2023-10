Todesfall Drach-Prozess: Opfer von Raubüberfall gestorben Von dpa | 10.10.2023, 15:01 Uhr | Update vor 1 Std. Landgericht Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Opfer eines mutmaßlich vom früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach und einem Mittäter durchgeführten Raubüberfalls 2019 am Flughafen Köln/Bonn ist tot. In der Verhandlung am Montag sei der Tod des Mannes bestätigt worden, der in dem Prozess gegen Drach als Nebenkläger auftrat, teilte das Landgericht Köln am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.