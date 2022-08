HANDOUT - Orang-Utan-Weibchen Suma hält ihren Nachwuchs im Arm. Foto: Marcel Stawinoga/Stadt Dortmund/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Marcel Stawinoga up-down up-down Tiere Dortmunder Zoo vermeldet süßen Orang-Utan-Nachwuchs Von dpa | 10.08.2022, 11:32 Uhr

Der Dortmunder Zoo freut sich über süßen Nachwuchs bei seinen Orang-Utans. Am Mittwoch zeigt Affenmutter Suma erstmals öffentlich ihre Tochter in einem Außengehege, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Geboren wurde das noch namenlose weibliche Jungtier bereits am 21. Juli. Abgeschottet von den Besuchern haben Mutter, Tochter und Vater Walter die ersten Wochen nach der Geburt im Regenwaldhaus verbracht.