Autobahn Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Zeugen gesucht Dortmund: Unbekannte werfen Gullydeckel-Teile auf A45 Von dpa | 19.07.2023, 11:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Unbekannte haben von einer Autobahnbrücke bei Dortmund Teile eines Gullydeckels geworfen und damit Schäden an mehreren Fahrzeuge verursacht. In der Nacht zu Mittwoch waren die Trümmerteile auf Höhe Dortmund-Westfilde auf die Autobahn 45 geraten, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Oberhausen wurden vier Autos durch die Trümmer beschädigt, die alle nicht mehr fahrbereit waren. Die drei betroffenen Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren und eine 57 Jahre alte Frau blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.