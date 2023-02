Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down In Dortmunder Waldstück Bewusstlose 15-Jährige gefunden - Sexualdelikt vermutet Von dpa | 23.02.2023, 13:10 Uhr

Eine 15-Jährige ist in einem Waldstück in Dortmund mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Jugendliche sei am Mittwochabend von Passanten bewusstlos gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.