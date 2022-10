Kölner Dombauhütte restauriert Notre-Dame-Fenster Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Kathedrale Dombauhütte Köln restauriert Teile aus Notre-Dame Von dpa | 24.10.2022, 15:57 Uhr

Die Bilder der brennenden Pariser Kathedrale Notre-Dame gingen 2019 um die Welt. Nun sind einige der in Mitleidenschaft gezogenen Teile des Prachtbaus auf Reisen gegangen. In Köln wird an vier Fenstern gearbeitet, die bald wieder so schön wie einst erstrahlen sollen.