Prozess Doch Mord? BGH vor neuem Urteil zu Raser-Unfall von Moers Von dpa | 02.02.2023, 14:36 Uhr

Knapp vier Jahre nach einem tödlichen Raser-Unfall in Moers westlich von Duisburg überprüft der Bundesgerichtshof (BGH) bereits zum zweiten Mal das Urteil gegen den hauptverantwortlichen Fahrer. Die Staatsanwaltschaft und die Familie des unbeteiligten Opfers wollen in Karlsruhe doch noch eine Verurteilung wegen Mordes erreichen. Das Urteil wird am 16. Februar verkündet, wie der Vorsitzende Richter zum Ende der Verhandlung am Donnerstag ankündigte. (Az. 4 StR 211/22)