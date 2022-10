Festnahme in einem "Cold Case" von 1987 in Köln Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Köln DNA-Spur führt zu Verdächtigem in einem 35 Jahre alten Fall Von dpa | 26.10.2022, 14:01 Uhr

In einem mehr als 35 Jahre lang ungelösten Mordversuch-Fall in Köln hat sich eine alte DNA-Probe als Schlüssel zur Festnahme eines Hauptverdächtigen erwiesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die DNA sei bei einer neueren Untersuchung an der mutmaßlichen Tatwaffe von damals - einem Pokal aus der Wohnung des Opfers - festgestellt worden, erläuterte der Leiter der zuständigen Ermittlungsgruppe „Cold Cases“, Markus Weber, am Mittwoch. Diese wiederum habe dann zum Treffer geführt.