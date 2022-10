Zentralmoschee in Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Religion Ditib darf am Freitag den Muezzin rufen lassen Von dpa | 12.10.2022, 16:24 Uhr

Die Türkisch-Islamische Union Ditib in Köln kann am Freitag (14. Oktober) erstmals den Muezzin über Lautsprecher zum Gebet rufen lassen. Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte am Mittwoch, dass am Donnerstag ein entsprechender öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und der Ditib unterzeichnet werde. Die Ditib habe bereits unterschrieben, am Donnerstag werde noch die Unterschrift von Seiten der Stadt erfolgen. Dann sei der Weg für den Muezzinruf prinzipiell frei. Alles Weitere liege bei der Ditib. Diese stehe in der Pflicht, die Anwohner unter anderem mit Flyern über den Muezzinruf zu informieren. Für Donnerstagnachmittag hat die Ditib zu einer Informationsveranstaltung in die Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld eingeladen.