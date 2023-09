Schulministerin Distanz-Unterricht soll Angebot an Berufskollegs werden Von dpa | 04.09.2023, 15:40 Uhr Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller Foto: Malte Krudewig/dpa/Archivbild up-down up-down

Distanz-Unterricht soll an nordrhein-westfälischen Berufskollegs einen regulären Platz in der Ausbildung erhalten. Ermöglicht werden soll eine „Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht in synchroner und digitaler Form unter bestimmten Voraussetzungen und in einem vorgegebenen rechtlichen Rahmen“. Das kündigte NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Montag in Düsseldorf an.