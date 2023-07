Lebensmittelpreise bei Penny Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Einzelhandel Discounter Penny verlangt für 9 Produkte „wahre Preise“ Von dpa | 30.07.2023, 09:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Gewagtes Experiment: Ab Montag verlangt der Discounter Penny für 9 seiner mehr als 3000 Produkte eine Woche lang die „wahren Preise“ - also den Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste. Die Produkte vom Käse bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer, wie die Handelskette am Sonntag mitteilte. Die Mehreinnahmen will die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden.