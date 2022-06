Das Theater Titanick zeigt in Ibbenbüren am Samstag seine Hochofensinfonie. FOTO: Stadt Ibbenbüren Diese Sinfonie erhitzt die Gemüter Theater Titanick tritt am Samstag in Ibbenbüren auf Von PM. | 12.07.2011, 14:38 Uhr

Sie gelten als Garanten für spektakuläre Inszenierungen, sind ein prominenter Exportartikel Deutschlands in Sachen Straßentheater und wurden mit internationalen Theaterpreisen ausgezeichnet. Diese besondere Qualität war jetzt Veranlassung für die Stadt Ibbenbüren, das Theater Titanick einzuladen. Das in Münster und Leipzig ansässige Theater zeigt am Samstag, 16. Juli, seine Präsentation der aktuellen „Hochofensinfonie“ auf dem Rathausvorplatz.