Düren Diebe verwüsten Friedhof: Fast 100 Gräber betroffen Von dpa | 04.08.2023, 12:59 Uhr | Update vor 47 Min. Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben auf einem Friedhof in Düren fast 100 Gräber heimgesucht. An mehreren Stellen fanden Polizisten zum Abtransport gestapeltes Diebesgut, überwiegend Vasen sowie Kupfer- und Metallgegenstände, wie die Polizei am Freitag berichtete. Düren liegt zwischen Aachen und Köln. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bat die geschädigten Angehörigen, Anzeige zu erstatten. Die Täter seien zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aktiv geworden.