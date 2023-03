Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Diebe stehlen Katalysatoren aus acht geparkten Autos Von dpa | 12.03.2023, 09:41 Uhr

Unbekannte haben im Kreis Euskirchen aus acht geparkten Autos die Katalysatoren gestohlen. Laut Polizei wurden sie mit Werkzeugen aus den Abgassystemen herausgeschnitten und entwendet. Die Autos standen auf Park&Ride-Parkplätzen an den Bahnhöfen in Mechernich und Kall sowie auf einem öffentlichen Parkplatz in Euskirchen, wie es am Sonntag hieß. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagmorgen und Freitagabend. Hinweise auf die Täter gab es noch nicht, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.