Essen Dieb wirft Polizisten Droge ins Gesicht: Drogentests positiv Von dpa | 05.12.2022, 15:54 Uhr

Ein überführter Ladendieb soll bei einem Gerangel in einer Polizeiwache in Essen zwei Beamten Heroin ins Gesicht geworfen haben. Die beiden sowie zwei weitere zur Hilfe geeilte Polizisten hätten über gesundheitliche Probleme geklagt, Drogentests seien positiv ausgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war wegen eines mutmaßlichen Diebstahls in einem Baumarkt festgenommen worden, auf der Wache wurden dann verschiedene Drogen bei ihm entdeckt.